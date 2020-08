Poignant

Beyrouth: Mika partage sa colère dans une tribune

Le chanteur né au Liban a écrit un texte publié dimanche dans plusieurs journaux. Il dit voir «dans ces deux explosions le symbole d’un système qui éclate».

« Je me sens à la fois si près et si loin de toi », commence par écrire Mika.

Après le chagrin, la colère. Mardi, suite aux deux violentes explosions qui ont ravagé Beyrouth , Mika écrivait sur Twitter: « Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban ». Cinq jours après, il publie dans le « J ournal du dimanche» français mais aussi dans le quotidien libanais «L’Orient-Le Jour» , le «Sunday Times» britannique et le journal italien «Corriere della Sera» , un texte où il s ’ adresse à son pays d e naissance e t à sa capitale.

« Je me sens à la fois si près et si loin de toi », commence par écrire l’auteur-compositeur-interprète qui a quitté Beyrouth à l’âge de 1 an pour Paris. Il confie: « Je ne cesse de regarder sidéré les visages martyrs de mes frères et sœurs. Dans leurs yeux, je devine l’effroi, les larmes .» Il décrit le chaos, déplore les cris, entend les sirènes hurlantes des ambulances.