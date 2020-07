Biden acceptera sa nomination en personne

Convention réduite

Le candidat démocrate se rendra en personne à la convention de Milwaukee en août pour être investi, mais l’événement sera de taille réduite.

Folklore

«Le leadership, c’est de pouvoir s’adapter à toute situation», a dit le président du parti démocrate, Tom Perez, en critiquant Donald Trump. «Contrairement à ce président, Joe Biden et les démocrates sont déterminés à protéger la santé et la sécurité du peuple américain».

Trump en Floride

Le président républicain, lui, doit célébrer sa nomination comme candidat à sa réélection en Floride, et non pas en Caroline du Nord comme d’abord évoqué.

Alors que Joe Biden fait campagne en sourdine depuis des mois à cause du coronavirus, et est resté enfermé chez lui pendant des semaines à cause du confinement, Donald Trump a récemment retrouvé les estrades de campagne et ignore les mises en garde sur le Covid-19. Cela n’a pas empêché l’ancien vice-président de Barack Obama de prendre le large dans les sondages ces dernières semaines, devant Donald Trump.