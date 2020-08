États-Unis

Biden et Harris complices malgré les accrochages passés

Le candidat démocrate et sa colistière, candidate à la vice-présidence, se sont montrés complices lors de leur première conférence de presse commune à Wilmington dans le Delaware.

Fier de ses huit années de complicité avec Barack Obama à la Maison Blanche, Joe Biden avait martelé qu’il cherchait absolument le «facteur sympathie» chez sa colistière. Et lors de son premier discours aux côtés de Kamala Harris, l’alchimie semblait au rendez-vous.

«Kamala, vous êtes un membre d’honneur de la famille Biden depuis un bon moment», a déclaré Joe Biden, 77 ans, en se tournant mercredi vers la première colistière noire choisie par le candidat d’un grand parti aux États-Unis, et la première personne d’origine indienne.

Sénatrice, Kamala Harris connaissait bien son fils, Beau Biden, décédé en 2015 d’un cancer, lorsqu’ils étaient tous deux procureurs généraux de Californie et du Delaware, respectivement. «Je sais à quel point Beau respectait Kamala et son travail. Et cela a beaucoup compté pour moi, pour être honnête avec vous, lorsque je prenais la décision» du choix de sa colistière pour l’accompagner jusqu’à la présidentielle du 3 novembre contre Donald Trump, a-t-il confié.