Biden prend le large devant Trump

Etats-Unis

Dans la course à la Maison-Blanche, le candidat démocrate possède actuellement une belle avance face au président sortant, révèle un sondage du «New York Times».

Joe Biden (50%) bénéficie d’une avance confortable sur son rival républicain Donald Trump (36%), selon ce sondage réalisé par le «New York Times» et le Siena College. L’ancien vice-président de Barack Obama mène largement les intentions de vote chez les femmes, les jeunes entre 18 et 34 ans et les minorités, notamment les Américains noirs et hispaniques.