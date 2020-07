Binggeli sur Henchoz: «Nos rapports sont excellents»

Football

Avant la venue de Zurich mardi soir, le président de NE Xamax évoque le retour de Stéphane Henchoz, qu’il n’avait pas conservé la saison dernière.

Christian Binggeli, quel est votre regard sur la situation de NE Xamax?

NE Xamax a fait appel à Stéphane Henchoz, que vous n’aviez pas conservé au terme de la saison dernière, malgré une première opération sauvetage réussie sous sa houlette...

Tout le monde croit qu’il peut y avoir de la rancune entre nous. Ce n’est pas le cas. A l’époque, nous nous étions assis autour d’une table. Je m’étais expliqué. Et puis, nous sommes restés en contact. N’oubliez pas que je lui ai aussi donné sa chance (pour remplacer Michel Decastel en février 2019). Après, nous avions décidé d’engager un formateur en vue de l'exercice 2019-2020 et j’avais déjà donné ma parole à Monsieur Magnin... Maintenant, Monsieur Henchoz a l’opportunité de continuer sa mission chez nous. Il est la personne la plus à même de nous sauver. Il connaît très bien l’équipe et les joueurs. Et je vous garantis que nos rapports sont excellents.