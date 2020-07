«Black Lives Matter» peint devant la tour Trump

New York

La prestigieuse 5e Avenue new-yorkaise s’est parée aux lettres du mouvement «Black Lives Matter», sous les regards nombreux de photographes et télévisions.

Le slogan «Black Lives Matter» («Les vies noires comptent») a été peint en lettres géantes devant la tour Trump à New York.

Le slogan «Black Lives Matter» («Les vies noires comptent») peint en lettres géantes devant la tour Trump, sur la 5e Avenue: la ville de New York, bastion démocrate, s’est offert un photogénique pied-de-nez à Donald Trump jeudi.

Une opération similaire avait remporté un franc succès début juin à Washington, où la maire démocrate avait fait peindre ces mots dans une rue menant à la Maison Blanche. Six semaines après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai, c’est la prestigieuse avenue new-yorkaise qui s’est parée aux lettres du mouvement, sous les regards nombreux de photographes et télévisions.