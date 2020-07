Félicitations

Black M: bientôt de nouveau papa

L’artiste va devenir père pour la deuxième fois. Léa Djadja, sa compagne, a officialisé la grossesse sur Instagram.

Black M était déjà un père comblé, il va l ’ être encore plus! Comme l ’ a annoncé sur Instagram sa compagne, Léa Djadja, elle est enceinte de leur deuxième enfant . Si des rumeurs de grossesse couraient depuis plusieurs semaines, rien n ’ était officiellement confirmé. Voilà chose faite avec des photos de son ventre très arrondi, sur lesquelles elle pose aux côtés des silhouettes de son fils et de son conjoint.

«Time! Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attend un nouveau membre … Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité. Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j ’ en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j ’ ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d ’ amour et de joie à transmettre», a-t-elle posté.