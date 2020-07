Magique

Blake Lively: cet extrait de film qui l’a mise enceinte

L’actrice a affirmé que Ryan Reynolds était tellement sexy dans une scène de «Buried» que le regarder avait suffi à la faire tomber enceinte. Les deux stars ont de nouveau fait preuve d’humour lors d’un échange sur Instagram.

Mercredi, l’acteur américain a fêté le 10e anniversaire du thriller sur Instagram en partageant une scène du film, qui avait été modifiée pour que sa marque de gin y figure. «Avant Deadpool, j’étais acteur a-t-il écrit. Un de mes projets préférés a été un film intitulé «Buried» et il est maintenant sur Hulu. Dix ans plus tard, ça tient toujours! Bien que je ne me souvienne pas de ce placement de produit agressif», a-t-il ajouté avec humour.