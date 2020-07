Actualisé il y a 1h

Bloqué à Neuchâtel, le FC Sion prend son mal en patience

Le derby Xamax – Sion ayant été reporté à jeudi (18h15), l’équipe valaisanne est restée dans ses quartiers du bord du lac. Les joueurs ont de la peine à cacher leur ras-le-bol.

par Renaud Tschoumy

Le car du FC Sion attend devant l’hôtel où l’équipe de Paolo Tramezzani a pris ses quartiers, à côté du port de Neuchâtel. DR

Il pleuvait sur Neuchâtel en ce début de mercredi après-midi. Les joueurs du FC Sion, plutôt que de préparer leur match contre Xamax qui était prévu sur le coup de 18h15 à la Maladière, ont été envoyés en promenade par leur entraîneur Paolo Tramezzani. Un à un, ou par petits groupes, ils sont rentrés à l’hôtel dans lequel ils passeront une nuit supplémentaire. Car le match a été repoussé de 24 heures, un joueur de la première équipe de Xamax ayant été testé positif au Covid-19 et le médecin cantonal neuchâtelois ayant souhaité se donner plus de temps avant de prendre une décision définitive sur les suites à donner à ce cas – il a rendu son verdict en début de soirée: le joueur en question n’étant pas contagieux, le match aura bel et bien lieu jeudi à 18h15.

Chef de la communication du club valaisan, Tim Guillemin acceptait la situation avec fatalisme. «Que faire d’autre?, (s’)interroge-t-il. Mais je constate qu’une fois de plus, cela retombe sur nous. On a été prévenus du report du match à Zurich la veille, et là, on apprend le jour même qu’il nous faudra patienter 24 heures de plus à Neuchâtel. Je n’accuse personne, mais c’est malgré tout un hasard malheureux.»

Une solution a été trouvée avec l’hôtel où logeait l’équipe et l’encadrement sédunois, seuls trois joueurs ayant été contraints de changer de chambre. Dans la foulée, le FC Sion a trouvé un arrangement avec le club neuchâtelois pour bénéficier de la pelouse de la Maladière en fin d’après-midi, histoire de pouvoir meubler l’attente forcée par un entraînement (à huis clos).

Reports en cascade

Les joueurs du FC Sion – comme ceux des autres clubs sans doute – n’osent pas publiquement clamer leur ras-le-bol, mais on sent aux regards et aux gestes de certains d’entre eux que la situation commence à leur hérisser le poil. «Depuis que le championnat a été stoppé début mars, on s’est toujours prononcé en faveur d’un arrêt total du championnat, poursuit Tim Guillemin. On voit bien que nous sommes sur la corde raide. Ce report de 24 heures va faire que nous allons jouer tous les trois jours jusqu’au 3 août.»

Et ce report n’est pas sans conséquences sur la suite de la compétition, puisque le règlement FIFA est clair: on ne peut pas jouer deux matches en moins de 72 heures. Sion devait recevoir Lugano samedi? Le match sera repoussé à dimanche. Lugano devait affronter Zurich mardi? Ce sera mercredi. «S’il n’y avait eu qu’un seul cas de Covid, on aurait pu s’en sortir et aller au terme du championnat tant bien que mal, poursuit Tim Guillemin. Mais on voit bien qu’un deuxième cas complique singulièrement les choses.» Et rien ne dit que de nouveaux cas ne seront pas annoncés dans les prochains jours.

On en est là, et toutes les équipes sont contraintes de devoir s’adapter et de jongler avec les événements. Sion un peu plus que les autres…