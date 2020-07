Bob Dylan sort son premier album original depuis huit ans

Le lauréat du prix Nobel de littérature depuis «Tempête» en 2012 a sorti son nouvel opus qui mêle des sons blues, rock et folk.

«Tempête»

Un «classique absolu»

Dans «False Prophet», deuxième morceau de l'album d'une durée de six minutes, l'artiste se moque avec malice de sa propre légende. «I ain't no false prophet (Je ne suis pas un faux prophète) / I just said what I said (J'ai dit ce que j'ai dit) / I'm just here to bring vengeance on somebody's head (Je suis juste ici pour venger quelqu'un)», chante-t-il.