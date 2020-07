Bottas: «A un moment, j'étais quand même un peu inquiet»

Automobilisme

Le pilote finlandais (Mercedes) a remporté le premier Grand Prix de la saison, dimanche en Autriche, au terme d'une course à rebondissements.

En pole position pour la première course à huis clos de l'histoire de la F1, pour cause de coronavirus, le Finlandais de Mercedes a gardé la tête froide malgré des inquiétudes pour sa boîte de vitesses et pas moins de trois sorties de la voiture de sécurité. «Il y avait clairement un peu de pression pendant toute la course, a reconnu l'intéressé. J'ai pas mal dû économiser la voiture. A un moment, j'étais quand même un peu inquiet.»