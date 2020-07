Breel Embolo se met en évidence avec Gladbach

Football

L'international suisse a mis le Borussia Mönchengladbach sur les bons rails contre Wolfsburg (3-0) mardi.

Duel 100% suisse entre Kevin Mbabu (à g.) et Breel Embolo.

Le Borussia Mönchengladbach, avec Breel Embolo, Nico Elvedi et Yann Sommer dans la cage, s'est replacé dans la course à la Ligue des champions en dominant Wolfsburg - avec les Suisses Kebin Mbabu et Renato Steffen - à domicile 3-0 mardi, pour la 32e journée de Bundesliga.