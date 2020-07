Brexit: Boris Johnson exclut un nouveau report

Royaume-Uni

À la veille de nouvelles négociations, le Royaume-Uni et l'UE s'enjoignent mutuellement à assouplir leur position respective.

Il s'agit de la «dernière opportunité de parvenir à un accord - ce que souhaite chacune des parties - afin que nous puissions aller de l'avant et construire un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et l'UE», a-t-il insisté. «Mais pour que cela soit possible, l'UE doit faire les mêmes compromis que le Royaume-Uni a fait ces dernières semaines et mois».