Brexit: «un chemin vers un possible accord» existe

Brexit

Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar se sont rencontrés à trois semaines de la date prévue de la sortie du Royaume-Uni.

La large victoire promise au Premier ministre conservateur britannique Boris Johnson aux législatives lui laisse les coudées franches pour définir quel type de Brexit il compte mettre en oeuvre, en restant plus ou moins proche de l'UE. (Vendredi 13 décembre 2019)

Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar ont affirmé jeudi entrevoir un «chemin vers un possible accord» sur le Brexit. Ils n'ont toutefois pas expliqué comment ils comptaient sortir de l'impasse à moins de trois semaines de la date prévue du divorce.

«Ils ont convenu qu'ils pouvaient voir un chemin vers un possible accord», ajoute la même source. Jusqu'alors très pessimiste, le chef du gouvernement irlandais a jugé devant la presse un accord «possible d'ici à la fin octobre». «Il reste bien sûr des problèmes à régler», a-t-il reconnu. «J'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui sera suffisant pour permettre la reprise des négociations à Bruxelles».

L'horloge tourne: il ne reste plus qu'une semaine avant un sommet européen crucial pour éviter une sortie de l'UE sans accord aux conséquences douloureuses le 31 octobre.

Dans cette optique, l'UE a donné jusqu'à vendredi au gouvernement britannique pour lui présenter un compromis acceptable sur la frontière et arriver à une séparation à l'amiable plus de trois ans après la victoire du «Leave» au référendum de juin 2016.

Question-clé

L'Irlande est une question-clé. Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'accorder sur la manière d'éviter un retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord, province britannique, et la République d'Irlande, qui restera membre de l'UE, et de préserver la paix sur l'île, qui a connu plusieurs décennies de violences.