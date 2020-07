Brigandage: un ado pincé avant de passer à l'acte

Bienne

La police bernoise a mis la main sur un jeune homme avant qu’il ne passe à l’acte dans une station-service, jeudi.

Jeudi, aux alentours de 21 heures, une patrouille de la police cantonale bernoise a observé un individu au comportement suspect près de la station-service située au chemin du Marais à Bienne (BE).

À l’approche des agents, le jeune homme a pris la fuite à pied. Il a pu être interpellé quelques minutes plus tard par la patrouille et emmené dans un poste de police pour de plus amples clarifications.