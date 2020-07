Brigitte Bardot: «Parfois j'ai envie de quitter la France»

Colère

Invitée par Sud Radio pour donner son point de vue sur les violences faites aux policiers, l'actrice de 85 ans n'a pas mâché ses mots et pousse un énorme coup de gueule contre le gouvernement.

A l’heure où les violences policières font l’objet de nombreuses conversations et débats, la comédienne balance: «Je suis épouvantée, je suis écœurée, je trouve qu’on est gouvernés par des lâches. Des soumis! Des sans couilles! (…) On se laisse envahir par des populations qui n’ont rien à voir avec nous et qui sont d'une extrême violence, d’une extrême cruauté, très dangereux, très dangereux! Vraiment soumis à une partie de la France qui maintenant n’appartient plus à la France.»