Amère

Brooklyn Beckham trop immature pour se marier, selon son ex

Lexy Panterra, l’ancienne petite amie du fils aîné de Victoria et David Beckham en 2017, n’a pas bien accueilli la nouvelle de ses fiançailles.

Brooklyn Beckham et Lexy Panterra en 2017.

Le fils aîné de David et Victoria Beckham a annoncé ses fiançailles avec Nicola Peltz, 25 ans, au début de ce mois, après neuf mois de fréquentation.

Mais parmi les félicitations qui ont été adressées au jeune photographe, une personne est restée «choquée et confuse» à la suite de cette nouvelle: Lexy Panterra, qui est sortie avec Brooklyn Beckham pendant environ un an en 2017.

«Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pouvait s’attendre et, honnêtement, Brooklyn n'est pas prêt pour cela. Il est très jeune et bien trop immature, a déclaré l'artiste hip-hop de 31 ans au journal britannique «The Sun». Je ne sais pas pourquoi il tombe amoureux toutes les minutes. Il n'y a pas de cohérence dans ses relations. Il a une nouvelle nana chaque mois, il est donc surprenant qu'il essaie ça.»