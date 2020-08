Grisons/Schaffhouse/Zoug

Bruxelles place trois cantons suisses sur sa liste orange

Les autorités belges déconseillent à leurs citoyens de se rendre dans trois cantons suisses, en raison des risques de contamination au Covid-19.

Début août, le ministère belge avait placé Genève, Vaud et le Valais sur sa liste rouge et interdit les séjours non urgents dans ces cantons. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis, était alors intervenu et Bruxelles avait retiré Vaud et le Valais de sa liste, mais pas Genève. En juillet, ç’avait été au tour du Tessin de figurer sur la liste orange de la Belgique.