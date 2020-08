Etats-Unis

Bryan Cranston révèle avoir attrapé le coronavirus

L’ex star de «Breaking Bad» a annoncé sur Instagram qu’il s’était battu contre des symptômes légers de la maladie.

La star de «Breaking Bad» a rendu public son souci de santé dans une vidéo sur Instagram jeudi, expliquant qu’il était « très chanceux » de n'avoir eu que des « symptômes très légers », tels que des maux de tête et une perte du goût et de l'odorat.

Dans la vidéo, l’acteur raconte sa visite à l’Université de Californie, au Los Angeles Blood and Plaquette Center, où il fait don de ses anticorps pour la recherche médicale. «J’espère que ce don de plasma pourra aider d’autres personnes», dit-il dans la vidéo.

«J’ai été assez sérieux dans le respect des recommandations sanitaires et pourtant... j’ai contracté le virus. Yep. il semble intimidant maintenant que plus de 150.000 Américains sont morts à cause de cela. J’ai été l’un des chanceux. Mais nous pouvons l’emporter - mais seulement si nous suivons les règles ensemble. Restez en sécurité», a-t-il conclu.