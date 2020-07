Conflit dans l’athlétisme

Ça chauffe entre les stars du 100 m suisse

Entre Silvan Wicki, nouvelle star du sprint helvétique, et Alex Wilson, le ciel n’est pas au beau fixe.

Le record de Suisse reste néanmoins et pour l’instant la propriété d’Alex Wilson en 10’’08. Entre les deux Bâlois, la rivalité n’est pas que sportive. «Alex ne brille pas vraiment par son esprit sportif, a déclaré Wicki au micro de la SRF. Il ne doit pas se réjouir de mes performances et moi je ne me réjouis pas des siennes.»