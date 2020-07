Jura

Ça fume toujours au Paradis, près du Purgatoire

Deux jours après l’incendie d’une ferme inoccupée et d’une grange remplie de foin à Bure (JU), les pompiers n’ont pas quitté leur poste.

Deux citernes

Après l’extinction du sinistre nourri par deux citernes pleines de mazout, un travail titanesque a débuté: il s’agit d’évacuer des tonnes de foin en les transportant par camions dans une station d’incinération de Tavannes (BE). Pourquoi éliminer ce foin fraîchement récolté? «Ce fourrage est souillé par les éclats de tuiles et de pierre», explique Mathieu Piquerez. Vendre ce fourrage en régions de montagne n’était plus possible.