États-Unis

Californie: centaines de maisons évacuées après un énorme feu

Les pompiers du comté de Los Angeles luttaient mercredi contre les flammes qui ont gagné 4000 hectares en un peu plus de trois heures.

Les autorités californiennes ont ordonné mercredi l’évacuation de quelque 500 maisons mercredi suite à un énorme feu de brousse qui s’étendait rapidement au nord de Los Angeles et avait déjà ravagé 4000 hectares en début de soirée.

Le feu a pris en début d’après-midi aux environs du lac Hughes, brûlant d’abord une petite surface de 20 hectares avant de gagner 4000 hectares en un peu plus de trois heures, selon les pompiers du comté de Los Angeles. Plus de 300 pompiers ont été mobilisés, appuyés par des hélicoptères et des avions pour lutter contre les flammes.