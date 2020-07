Cambriolé, Franck Ribéry va-t-il quitter l’Italie?

Football

Le Français, qui évolue à Fiorentina, a laissé planer le doute sur son avenir en Italie après avoir été victime d'un cambriolage.

Franck Ribéry a vécu un dimanche riche en émotions. Touché à un pied, le Français est sorti sur blessure à la 65e minute du match entre la Fiorentina et Parme (2-1). Pour ne rien arranger, Ribéry a eu une mauvaise surprise en rentrant chez lui, puisque son appartement a été cambriolé.

Le joueur de 37 ans a d'abord posté sur Twitter une brève vidéo dans laquelle on voit des effets personnels jetés par terre, apparemment les traces laissées par les cambrioleurs cherchant des objets de valeur.

«Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux, mais al Hamdulillah, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas, je ne l'accepte pas!», poursuit le joueur.

«Comment me sentir bien après ça?»

«Je ne cours pas après les millions (...) en revanche je cours toujours après le ballon parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être», a conclu Ribéry.

Le président apporte son soutien

«Je suis désolé et touché par ce qui est arrivé cette nuit à Franck Ribéry», a déclaré sur le site de la Fiorentina, Rocco Commisso, président du club, qui a téléphoné au joueur.

«Nous ferons notre possible pour que Franck retrouve la tranquillité nécessaire et nous affronterons avec lui ce mauvais moment. Je suis sûr que les Florentins aussi seront aux côtés de Franck en lui faisant sentir leur grande affection et leur amour pour notre grand champion», a conclu le président de la Fiorentina.