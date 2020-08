Camion charnier: l'angoisse des familles

Royaume-Uni

Des familles vietnamiennes craignent que leurs enfants disparus ne fassent partie des corps retrouvés dans un camion frigorifique. Des tests ADN doivent confirmer leurs identités.

La police annonce que les victimes du camion charnier - 31 hommes et huit femmes - ont toutes été identifiées et sont de nationalité vietnamienne. (7 novembre 2019)

Trafic d'être humains

La police britannique avait d'abord pensé que les 31 hommes et huit femmes trouvés dans la camion étaient chinois. Mais plusieurs familles de la province de Nghe An se sont manifestées, expliquant que des proches partis clandestinement pour la Grande-Bretagne ne donnaient plus de nouvelles depuis quelques jours.

«En train de mourir»

Beaucoup passent par la Russie ou par la Chine, avec de faux papiers, et ce périple peut leur coûter jusqu'à l'équivalent de 36'000 euros, une fortune au Vietnam où le revenu moyen ne dépasse pas 2000 euros par an, selon la Banque mondiale. «Il est clair que des criminels, car il est bien question de criminels, de meurtriers, prennent de plus en plus de risques avec ces personnes vulnérables», a déclaré samedi l'un des responsables de la police britannique, Martin Pasmore.