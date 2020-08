Suisse Carburants: l'Etat ne doit pas prélever de taxes sur des impôts

Une commission du National estime que la TVA ne devrait pas être perçue sur l'entier du prix du carburant en Suisse.

La TVA est actuellement perçue sur l'entier du prix du carburant, y compris sur les taxes et surtaxes qui entrent dans sa composition. Mais les impôts et les autres taxes ne constituent pas une valeur ajoutée et ne doivent donc pas être fiscalisé, explique le Lucernois.