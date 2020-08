Football Carouge, une boulette à trois points

Les Stelliens semblent avoir aligné plus de cinq joueurs non formés localement samedi face à Brühl. Leur victoire 5-1 devrait se transformer en défaite par forfait.

La fin de match en boulet de canon d’Étoile Carouge pourrait bien avoir été vaine. Si les Carougeois ont bel et bien renversé un SC Brühl qui menait 0-1 à la mi-temps samedi, pour s’imposer avec fracas 5-1, il semble qu’ils aient oublié une règle capitale: ne jamais aligner plus de cinq joueurs non formés localement en même temps sur le terrain.

La loi de ces fameux éléments «non http» avait déjà joué un mauvais tour à Yverdon Sport il y a deux ans. Alors à la lutte avec Stade-Lausanne-Ouchy pour la promotion en Challenge League, les Nord-Vaudois s’étaient vus retirer rétrospectivement le bénéfice d’une de leur victoire. La Première Ligue a mis en place cette mesure il y a plusieurs années et ne plaisante pas quant à son application. Si la faute est confirmée, celle-ci se verra contrainte d’accorder un succès par forfait au SC Brühl.