Suisse arrêté à Minsk

Cassis s’active pour que le Valaisan soit «libéré au plus vite»

La libération d’un Suisse arrêté à Minsk a été au menu d’un échange entre le chef de la diplomatie helvétique Ignazio Cassis et son homologue Bélarus Uladzimir Makej, vendredi.

Dans un tweet, le Département fédéral des affaires étrangères précise que «les deux parties font tout leur possible pour que le Suisse arrêté lors des manifestations au Bélarus soit libéré au plus vite».

Le Bélarus s'est dit prêt à un dialogue constructif et objectif avec l'étranger, suite à un échange téléphonique vendredi entre le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis et son homologue Uladzimir Makej. Il a notamment été question de la libération de Tanguy Darbellay, un Valaisan arrêté à Minsk.

Dans un tweet, le Département fédéral des affaires étrangères précise que «les deux parties font tout leur possible pour que le Suisse arrêté lors des manifestations au Bélarus soit libéré au plus vite». Le Ministère des affaires étrangères du Bélarus a également mentionné la rencontre dans un communiqué, sans toutefois faire mention du jeune lutteur valaisan.

La conversation a été centrée sur la récente élection présidentielle au Bélarus et la situation actuelle dans le pays, précise le communiqué. «La partie bélarusse est prête à un dialogue constructif et objectif avec ses partenaires étrangers sur toutes les questions liées au déroulement des évènements au Bélarus lors de la campagne électorale et après son achèvement», ajoute la diplomatie bélarusse.