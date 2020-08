Diplomatie

Cassis veut plus de fermeté face à la Chine

Le ministre des Affaires étrangères estime que «la Suisse doit défendre ses intérêts et ses valeurs de manière plus robuste» face à Pékin.

Les relations entre Berne et Pékin sont actuellement mises à l’épreuve, estime le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis. «Nous constatons que la Chine s’éloigne de la voie de l’ouverture», ajoute-t-il dans le «SonntagsBlick».

«En 70 ans de relations avec la Chine, nous avons réussi à mettre en place une relation constructive, mais critique», souligne le conseiller fédéral dans un entretien diffusé dimanche par le journal alémanique. L'État de droit et les droits fondamentaux ont toujours fait partie du dialogue entre les deux pays, ajoute-t-il.

«Tout d’abord, nous avons établi des relations économiques [avec la Chine, ndlr], puis nous avons parlé des droits de l'homme», constate le libéral-radical tessinois. Mais la Chine a changé, c’est pourquoi «la Suisse doit défendre ses intérêts et ses valeurs de manière plus robuste, par exemple, en renforçant le droit international et le système multilatéral».