Catalogne: nouvelles manifestations en vue

Espagne

La condamnation des dirigeants indépendantistes à de lourdes peines de prison par la Cour suprême d'Espagne continue de susciter l'indignation en Catalogne.

Plusieurs routes et voies ferrées étaient encore coupées mardi par des manifestants, dans l'attente de nouvelles instructions de la mystérieuse organisation «Tsunami démocratique» qui avait appelé lundi au blocus de l'aéroport sur les réseaux sociaux et les messageries.

«Un nouveau Hong Kong»

Beaucoup ont pris congé pour manifester comme Carles Navarro, un consultant de 49 ans, qui veut attirer l'attention de l'Europe. «Nous faisons ça pour causer le plus de gêne possible, pour que ça affecte tout le monde, on verra s'ils s'en rendent compte et s'impliquent» dans le conflit, a-t-il expliqué.