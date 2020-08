Football

CC veut transformer Tourbillon en restaurant

Afin de compenser les pertes liées à la baisse inévitable des spectateurs, le patron du FC Sion souhaite développer le secteur de la restauration. En proposant un service VIP élargi dans la tribune principale, comme en NBA.

Quelle sera la capacité de Tourbillon en version réduite lors de la prochaine saison? Au moment où les annonces du Conseil fédéral autorisent à nouveau les clubs à accueillir plus de spectateurs à compter du 1er octobre, la jauge devrait atteindre 40 à 50% de la contenance. Au final, tout dépendra du concept sanitaire présenté, lequel concept devra encore être validé par l’Etat du Valais.

Si un certain flou subsiste sur la «nouvelle» capacité précise du stade, quelques certitudes ont déjà timidement vu le jour, notamment le fait que le club sédunois privilégiera ses abonnés afin de garantir une meilleure traçabilité des mouvements (chaque place étant nominative). Il importera aussi de compenser le manque à gagner aux caisses – aucun billet ne devrait y être vendu le jour du match - en développant d’autres services. Cela concerne principalement le catering, comprenant les places VIP et le secteur de la restauration, que le FC Sion entend renforcer.

«Chaque spectateur serait servi à table, directement à sa place, avec des plateaux repas qu’il pourra choisir comme dans un avion. Il pourra consommer et se restaurer sans quitter son siège, tout en suivant le match.» Un principe qui rappelle celui existant déjà dans certaines franchises américaines, notamment en NHL et NBA, où les spectateurs ont tout loisir de passer commande depuis leur place. Quant à savoir s’il y aura à boire et à manger dans le spectacle proposé sur la pelouse…