Hockey sur glace

Ce lundi, on joue au hockey en Suisse

L’équipe de Suisse M20 sera la première à entrer en action. Le défenseur Inaki Baragano détaille le protocole sanitaire mis en place.

C ’est ce lundi, à 17h, que la saison 2020-2021 de hockey sur glace commence officiellement en Suisse. L’affiche: un Suisse – Allemagne M20 amical. Le lieu: la patinoire de Cham dans le canton de Zoug. La particularité: le duel n’est pas accessible aux spectateurs. « L’accès est exclusivement accordé aux représentants des clubs » , écrit Swiss Ice Hockey dans un communiqué. Des personnes qui devront porter un masque et dont la température sera contrôlée avant de pouvoir accéder aux tribunes.

Défenseur de la formation à croix blanche désormais entraînée par Marco Bayer (le sélectionneur de l’équipe A Patrick Fischer est l’un de ses assistants), Inaki Baragano a également pu mesurer que les règles sanitaires imposées aux joueurs étaient strictes et rigoureusement appliquées. « Nous avons été soumis à un test de dépistage avant de rejoindre le groupe, explique le Vaudois, qui évolue depuis un an avec les Blazers de Kamloops en West Hockey League (WHL) dans la ligue junior canadienne. Tous les résultats se sont avérés négatifs. »

Logés au centre de compétence s OYM de la ville de Suisse centrale, les joueurs et leur staff sont également tenus de porter un masque dès qu’ils quittent leur chambre. « On nous prend aussi régulièrement notre température » , reprend Baragano.

Il est aussi impatient de pouvoir refaire son métier. Privé de Mondiaux M20 en décembre en raison d’une blessure à un genou, Baragano n’a plus connu l’adrénaline de la compétition depuis huit mois, une éternité. Et les trois tests contre l’Allemagne (deux autres rencontres sont prévues mardi et jeudi) seront les seuls susceptibles de l e placer sur le radar de Marco Bayer avant le camp d’entraînement pour les Mondiaux, qui auront lieu en décembre et en janvier à Edmonton et à Red Deer, au Canada.