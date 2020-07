Ce village valaisan accueillera une grosse pointure

Hockey sur glace

Club de 2e ligue, Rarogne a été repêché pour les 16es de finale de la Coupe, dont le tirage a lieu jeudi.

C’est jeudi, à 18h, que se tiendra le tirage au sort des duels des 16es de finale de Coupe de Suisse, qui seront programmés les 15 et 16 septembre.

Parmi les 32 clubs, répartis à ce stade de la compétition en trois groupes selon des critères géographiques, on retrouve les formations de National League, les dix meilleures équipes de Swiss League en 2019-2020, les vainqueurs des qualifications dans la ligue amateur.

Et Rarogne, le village valaisan de quelque 2000 habitants situé à huit kilomètres de Viège.

Escouade de 2e ligue, l’équipe dirigée par Jan Zenhäusern (fils du regretté Aldo et frère de Gerd) avait pourtant été éliminée par Martigny (5-2) lors du dernier tour de la phase qualificative. Mais, comme il manquait un club issu de la Regio League pour compléter la liste des 32, Swiss Ice Hockey avait procédé à un tirage au sort afin de repêcher un «lucky loser».

Le 12 février, lors d’une assemblée de la ligue nationale, Rarogne avait remporté cette loterie. «Nous n’avions pas de représentant dans la salle, explique Jan Zenhäusern. Mais Sébastien Pico, le CEO de Viège, et Alain Bonnet, le président du HC Sierre, m'avaient filé l’info par WhatsApp.»

Sur le moment, les hockeyeurs de Rarogne, qui patinent dans un magnifique stade flambant neuf depuis le mois de décembre 2019, ne s’en étaient guère émus. Mais plus l’heure du tirage approche, plus les amateurs haut-valaisans prennent conscience qu’ils pourraient bientôt disputer le match de leur vie. «D’ailleurs, nous avons décidé de vivre le moment ensemble à la buvette du stade», explique Zenhäusern. Rarogne est susceptible d’hériter de Berne, des SCL Tigers, de Zoug, d’Olten et du voisin viégeois.