Anguille sous roche

Célibataire, Jennifer Garner est à la plage avec Bradley Cooper

Des clichés datés du 5 août et obtenus par TMZ montrent la star en compagnie de l’acteur et de sa fille Lea De Seine à Malibu. Jennifer Garner se serait séparée de l’homme d’affaires John Miller depuis plusieurs mois.

Jennifer Garner a connu Bradley Cooper sur le tournage de la série «Alias», dans laquelle ce dernier a joué entre 2001 et 2003.

Jennifer Garner se serait séparée de son petit ami. Elle sortait depuis deux ans avec l’homme d’affaires John Miller. Or, selon les rumeurs, les deux auraient rompu il y a plusieurs mois, avant même que le confinement ne débute.

Un château de sable avec la fille de Bradley Cooper

Sur les photos datées de mercredi et obtenues par TMZ, l’acteur et réalisateur de «A Star is Born» apparaît également accompagné de Lea De Seine, sa fille de 3 ans issue de son mariage avec Irina Shayk, alors que Jennifer Garner l’aide à bâtir un château de sable.