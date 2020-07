Grande-Bretagne

Centrica cède ses affaires aux USA pour 3,6 milliards

La situation financière du groupe le pousse à effectuer la transaction de remettre ses activités aux États-Unis pour quelques milliards de francs.

Opération qui marque un tournant

Cette opération marque un tournant dans le développement international du groupe, qui va désormais se recentrer sur le Royaume-Uni et l’Irlande. Il compte utiliser l’argent obtenu pour réduire sa dette et renflouer le fond de retraite de ses employés.

«Cette cession est liée à notre stratégie de devenir un groupe plus simple et plus mince, et va renforcer considérablement notre bilan», sans compter que les résultats de cette branche américaine étaient erratiques, souligne Chris O’Shea, directeur général de Centrica.