Cyclisme

Ces chutes qui ont marqué les esprits

La terrible chute du néerlandais Fabio Jakobsen lors du Tour de Pologne est venue rappeler à quel point les coureurs sont exposés au danger lors de certaines situations de courses.

2019 – Tragédie sur le Tour de Pologne

Une année jour pour jour avant l’effroyable chute du champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen, mercredi sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de Pologne à Katowice, le cycliste belge de 22 ans Bjorg Lambrecht décéda après avoir heurté une structure en béton sur le bord de la route lors de la troisième étape du Tour de Pologne 2019 entre Chorzow et Zabrze. Lambrecht était considéré comme le plus grand espoir du cyclisme belge. Tragique.

2017 – Sagan balance son rival dans une barrière

Peter Sagan est exclu du Tour de France 2017 à la suite d'une chute de Mark Cavendish dans le sprint de la 4e étape à Vittel. Le triple champion du monde est accusé d'avoir donné un coup de coude au coureur britannique à quelques mètres de l’arrivée au sprint. Le Slovaque se défend de toute action intentionnelle et saisira plus tard le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour démontrer son innocence. Il sera finalement blanchi par l’Union cycliste internationale (UCI).

2015 – Cancellara poussé vers la sortie

William Bonnet entraîne une vingtaine de coureurs dans sa chute sur la route de Huy. Le Français est victime d’un traumatisme crânien et d’une fracture de la deuxième vertèbre cervicale tandis que plusieurs autres coureurs sont contraints à l'abandon, dont le Suisse Fabian Cancellara, qui portait le maillot jaune au départ d’Anvers et disputait là son dernier Tour de France. Touché au dos, Cancellara terminera l’étape fortement diminué avant d’annoncer son forfait pour le reste du Tour en ressortant de l’hôpital après avoir effectué des radiographies.

2011 – Des barbelés et 33 points de suture

En 2011, lors de l'étape de Saint-Flour (Cantal), une voiture de France Télévisions fait un écart et percute Johnny Hoogerland, échappé dans le groupe de tête. Le Néerlandais chute violemment dans les barbelés et s'en tire avec 33 points de suture aux genoux et aux jambes. Trois ans plus tard, il est indemnisé par l'assureur de la voiture fautive. Son avocat réclamait 400’000 euros de dommages et intérêts. Le montant finalement perçu par le coureur néerlandais n’a jamais été dévoilé.