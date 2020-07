Ces ex-salariés d'Hermès étaient devenus contrefacteurs

Procès

Dix personnes, dont sept anciens salariés, sont jugés pour avoir fabriqué clandestinement et écoulé des dizaines de sacs contrefaits de la marque réputée pour sa maroquinerie.

Une variante du sac Hermès Birkin vendue à plus de 200'000 euros lors d'une vente aux enchères en 2019 à Hong Kong (archives).

Dix personnes, dont sept anciens salariés d'Hermès, un des noms du luxe français, sont jugées à Paris depuis ce mercredi pour avoir fabriqué clandestinement et écoulé des dizaines de sacs contrefaits de la marque réputée pour sa maroquinerie, en particulier du célèbre modèle Birkin, en 2013 et 2014.

L'enquête a ensuite mis au jour l'existence d'un «atelier clandestin de confection» et d'un «réseau» organisé, avec des rôles dévolus à chacun, a poursuivi le magistrat.

Des séries de 8 à 10 sacs Birkin

En tout, les prévenus, aujourd'hui âgés de 30 à 61 ans, sont soupçonnés d'avoir réalisé chaque année au moins une dizaine de séries de 8 à 10 sacs Birkin – inspiré par l'actrice franco-britannique Jane Birkin –, l'objet le plus vendu et le plus rentable d'Hermès.