il y a 1h

Football

C’est ça, le vrai FC Bâle

Le club rhénan a montré son meilleur visage pour se propulser en quarts de finale de l’Europa League, jeudi soir.

par Robin Carrel, Bâle

Depuis des semaines, on se demande quel est le vrai visage du club rhénan.

Celui qui a été capable de gagner à Francfort à l'aller (0-3), d'exploser St-Gall (0-5) sur sa pelouse ou de l'emporter face aux Young Boys en Super League au terme d’un match spectaculaire (3-2)? Celui d’une équipe qui a gagné huit matches sur dix en Europe, vaincu pour la première fois en Espagne et qui s’est qualifié pour son cinquième quart de finale continental sans trembler?

Ou alors le poussif, pour être poli, qui a été laminé à Lugano (2-1), tenu en échec par les Tessinois à St-Jacques (4-4) et battu pour la première fois depuis des lustres par Sion (1-0)? Est-ce celui qui a fini à son pire classement depuis 2009, qui a fêté le moins de victoires en une saison depuis 2001 et totalisé son plus faible nombre de points depuis 2003? Jeudi, contre l’Eintracht Francfort, les Bâlois ont semblé apporter une réponse.

Une forteresse en Ligue Europa

Quand ils sont concernés, quand ils mettent d’entrée l’agressivité nécessaire au bon déroulement d’un match de football de haut niveau, ils sont très, très durs à battre. Contre des Allemands venus pour marquer vite et si possible beaucoup, la défense bâloise n’a laissé ses adversaires cadrer qu’une seule fois de toute la rencontre, souvent grâce aux sacrifices d’un Taulant Xhaka qui était partout. Djordje Nikolic, remplaçant du partant Jonas Omlin, a apprécié.

Du coup, en voyant un tel match, forcément, on peut se mettre à rêver un petit peu. Jamais Bâle n’avait éliminé un club allemand, au terme d’une confrontation à élimination directe et ça veut forcément dire quelque chose. Les hommes de Marcel Koller n’ont plus encaissé de buts sur l’échiquier européen depuis cinq matches et n’ont plus perdu à domicile depuis dix matches, dorénavant. Tout ça aligné montre une force collective peut-être pas facile à imaginer après la fin bâclée de son championnat.

En mission pour le pays

Cet exercice sans fin – Bâle est entré dans la compétition il y a 381 jours, par une victoire contre le PSV Eindhoven, puis une défaite contre le LASK – a fait visiter aux Rhénans les stades de Krasnodar, de Trabzonspor, de Getafe, de l’APEOL Nicosie et donc de Francfort. Il continuera mardi prochain par la joyeuse cité de Gelsenkirchen, face au Shakhtar Donetsk, champion depuis très longtemps en Ukraine, mais sans doute fort comme rarement.