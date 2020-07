Royaume-Uni

C’est le petit bout de la queue du chat…

Un félin impertinent a électrisé la visioconférence de parlementaires britanniques en commission la semaine dernière. Les participants ont pris le parti d’en rire.

Un chat, visiblement bien nourri et répondant au nom de Rojo, n’a rien trouvé de mieux que de sauter sur la table entre le député écossais John Nicolson et sa webcam, offrant aux participants une vue imprenable sur la queue fournie et fièrement dressée du félin, rapporte le site BBC.com.