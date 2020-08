Tennis

C’est l’heure de la rentrée pour Stan Wawrinka

Le tennisman vaudois participera coup sur coup à deux Challengers à Prague. Il dit à quel point il se réjouit de reprendre la compétition.

C’est l’heure de la rentrée pour Stan Wawrinka. Le tennisman vaudois de 35 ans, toujours No 17 à l’ATP, participera cette semaine au tournoi Challenger de Prague, qui se disputera sur terre battue. Il est le mieux classé des joueurs inscrits, parmi lesquels on trouve aussi Jiri Vesely, Pierre-Hugues Herbert et Philipp Kohlschreiber, tous membres du Top-100.