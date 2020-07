il y a 12h

PARTENARIAT

Cet été, privilégiez les vins suisses

Un été placé sous le drapeau suisse et un terroir varié qui ne demande qu’à être découvert, pour le plus grand bonheur de vos yeux et de vos papilles. Les vins suisses s’invitent à la table de plus de 800 établissements.

par lematin.ch

L’apéro est servi Linpasse bar à vin à Morges (VD). DR

La Suisse est fière de son vignoble et de ses vins, notamment grâce à une des plus grandes diversités de cépages au monde, avec pas moins de 252 cépages présents dans de nombreuses régions de notre pays et ce savoir-faire transmis de génération en génération depuis des siècles.

Aujourd’hui, les vins suisses se démarquent de la concurrence grâce à un très haut niveau de qualité et à la grande diversité de leurs terroirs. Les vigneronnes et vignerons suisses sont de véritables artistes dont la passion pour la culture du vin représente une opportunité unique pour les amateurs de vin.

Partir à la découverte du vignoble suisse, c'est aussi soutenir le travail de ces vignerons, ces artisans passionnés, toujours à la recherche de l'excellence et surtout du plaisir de vivre. Que ce soit entre amis, en famille ou simplement entre connaisseurs, n'hésitez pas à vous lancer dans la belle aventure de la découverte des vins suisses.

Cet été, plus de 800 restaurants vous offrent la possibilité de découvrir cette diversité en vous proposant des vins suisses servis au verre. De la cabane de montagne à la buvette du lac ou au restaurant, le terroir est mis à l’honneur.