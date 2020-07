Cette blague douteuse sur Greta Thunberg lui a coûté cher

Allemagne

Un «gag» au détriment de la jeune activiste a fait croire certains à l'enlèvement voire au meurtre. Mobilisée, la police a présenté au plaisantin une facture salée.

Le conducteur d'une voiture immatriculée en Bavière s'est cru très spirituel avec son gag au détriment de Greta Thunberg. Mal lui en a pris, rapportent les médias allemands et autrichiens.

Sur son véhicule, dépassant du coffre fermé, on pouvait distinguer deux couettes, indiscutablement identiques à celles que porte la jeune activiste écologique. Au-dessus, on pouvait encore lire l'autocollant «Problème résolu». Aussi évidente soit-elle, la bonne «blague», comme le précisera le conducteur aux policiers, n'a pas fait rire tout le monde et, surtout, a mobilisé certains qui ont cru (ou prétendu croire) à un enlèvement voire à un meurtre.