Couple brisé

Cette condition pour que Kim Kardashian accepte de divorcer

Alors que Kanye West souffrirait d’un épisode majeur de bipolarité, il a annoncé sur Twitter vouloir se séparer de sa femme depuis deux ans.

Le mercredi 22 juillet, Kim Kardashian s’est confiée sur le combat que mène Kanye West contre la bipolarité. «Tous ceux qui ont cette maladie, ou qui connaissent quelqu’un qui en souffre, savent à quel point il est difficile et douloureux de la comprendre, a-t-elle expliqué. Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et savent que, parfois, ses mots ne correspondent pas à ses intentions.» La maman de North, Chicago, Psalm et Saint a ensuite appelé à «faire preuve d’empathie» envers son époux, un «artiste et un homme noir qui a vécu la mort de sa mère, et qui doit gérer la solitude causée par son trouble de bipolarité».