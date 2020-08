Suisse

CFF: soupçons de copinage dans l'attribution des contrats

La nomination d’un ancien cadre des CFF au conseil d’administration de l’institution, alors qu’il travaille pour une entreprise de construction, suscite des interrogations.

Les CFF et Jürk Stöckli réfutent tout copinage et favoritisme.

Le SonntagsBlick pointe de possibles cas de copinage au sein des Chemins de fer fédéraux (CFF). En cause, l'ancien directeur du secteur immobilier des CFF Jürk Stöckli, parti travailler pour des entreprises de construction. Sous sa direction entre 2010 et 2018, les CFF ont investi plus de quatre milliards de francs dans de nouveaux projets immobiliers.