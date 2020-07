Chaîne du Bonheur: 2 millions pour les pays fragiles

Covid-19

L'institution veut ainsi lutter contre les effets de la pandémie de coronavirus dans les pays où le cumul des crises s'avère «dramatique».

Dans ces pays, les populations ont massivement perdu leurs emplois, les progrès en santé et en éducation s'effritent et les communautés se retrouvent à la merci d'une contamination, relève mercredi la Chaîne du Bonheur dans un communiqué.

Que ce soit au Mozambique, dévasté par un cyclone l'an dernier, à Haïti, secoué entre tremblements de terre, cyclones et criminalité, ou dans les camps de réfugiés Rohingyas du Bangladesh, les populations survivent au jour le jour, illustre la Chaîne du Bonheur. Pour ces familles en situation précaire, les mesures de confinement ont coupé la possibilité de subvenir à leurs besoins.

Prévention et besoins de base

Les ONG partenaires de la Chaîne du Bonheur se sont réorganisées pour soutenir la prévention et assurer que les services essentiels restent accessibles. L'aide humanitaire doit également se réinventer pour éviter de devenir elle-même un vecteur de la maladie, et pour atteindre les populations vulnérables, «que le confinement rend plus invisibles encore».