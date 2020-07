Champions League: «Pas de plan B»

Football

Face aux mesures de reconfinement prises à Lisbonne où est prévu en août le tournoi final de la Ligue des champions, l'UEFA semble faire preuve de sérénité.

«Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B», a indiqué un porte-parole de l'UEFA, précisant que l'instance du football européen est «en contacts permanents avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales». «Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons le moment venu si nécessaire», a-t-il encore indiqué, reprenant les mots prononcés le 17 juin par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.