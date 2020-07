Chiffres en hausse: 52 nouveaux cas en Suisse

Coronavirus

La tendance est légèrement à la hausse. Les autorités demandent à la population de télécharger l'application SwissCovid.

Le nombre de nouveau cas annoncé était de 44 mercredi et 22 mardi.

La Suisse a enregistré 52 nouveaux cas d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Au premier jour de lancement de l'application de traçage de contacts SwissCovid, Alain Berset et l'administration ont appelé jeudi la population à la télécharger.

Interrompre la transmission

L'important est d'interrompre les chaînes de transmission, notamment grâce à l'application SwissCovid. Responsable de la section transformation numérique de l'OFSP, Sang-Il Kim a appelé la population à télécharger et à activer l'application SwissCovid. «Elle ne vous fait pas de mal, mais elle est utile à l'ensemble de la population.» Le ministre de la santé Alain Berset a annoncé sur Twitter qu'il l'avait déjà téléchargée. «C'est un petit geste avec un grand effet.»

L'application a déjà été téléchargée 150'000 fois depuis minuit, a annoncé Matthias Wellig, directeur de l'entreprise Ubique qui développe SwissCovid. M. Kim espère toucher les personnes qui se déplacent beaucoup et qui ont des contacts avec de nouvelles personnes.

L'application complète le traçage classique des contacts utilisé par les cantons. Elle mesure anonymement la durée et la distance par rapport aux autres téléphones portables. Elle enregistre un contact étroit, soit de moins de 1,5 mètre et de plus de 15 minutes. Les utilisateurs qui auront été en contact avec une personne infectée seront averties, si ces deux personnes ont téléchargé l'application. Il faudra avoir un modèle de téléphone récent pour pouvoir le faire.