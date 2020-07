Chirac sera inhumé aux côtés de sa fille Laurence

Une journée de deuil national a été décrétée lundi, tandis que des centaines de sympathisants affluaient pour signer les livres d'or à l'Elysée.

Le président russe Vladimir Poutine, présent aux obsèques, avait qualifié Jacques Chirac de dirigeant l'ayant «le plus impressionné» dans sa carrière. (30 septembre 2019)

Une journée de deuil national a été décrétée lundi, et un service solennel sera rendu ce jour-là à 12 heures dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Des journées de deuil national avaient déjà été décrétées après les décès des présidents Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974, et François Mitterrand en 1996. La date et le lieu des obsèques n'ont pas encore été communiqués.