Hockey sur glace

Chris McSorley en dix mots

En près de deux décennies, l’entraîneur et directeur sportif ontarien a marqué de son empreinte le hockey helvétique. Sa mise à l’écart de GE Servette nous permet de nous plonger dans nos souvenirs.



par Emmanuel Favre, Grégory Beaud

Colérique

Lorsque l’on visionne ces images de 2007 et qu’on entend les mots vociférés par Chris McSorley à ses joueurs, à des adversaires et à son arbitre «préféré» Danny Kurmann – «enfoirés», «trou du c…», etc. - on mesure que l’entraîneur de GE Servette maintenait une pression permanente sur tous les acteurs d’un match. Quitte parfois à dépasser les limites, comme dans la fameuse scène de la porte, rendue célèbre par le film «Les Règles du Jeu».

Fouetteur

Kevin Romy (88) a dû porter une crise de protection faciale en 2004, contre Ambri-Piotta et Jean-Guy Trudel. Keystone

En cette fin d’hiver 2004, les Aigles disputent un quart de finale tendu contre Ambri-Piotta. Au terme de l’acte III perdu en Léventine, McSorley désigne les coupables. Trois attaquants sans grande expérience dans ce type de duel: Yvan Benoît (18 ans), Kevin Romy (19 ans), et Thomas Déruns (22 ans). La sanction: obligation de porter une grille de protection faciale jusqu’au terme de la série. Explication du chef: les jeunes ont peur d’aller au contact et de courir de risque d’être moins séduisants avec des cicatrices. GE Servette finit par remporter la série 4-3.

Malin

Dans la famille McSorley, un épisode a été particulièrement marquant. Lors de l’acte II de la finale de la Coupe Stanley 1993 entre Montréal et Los Angeles, Marty, le frère de Chris, avait précipité la défaite des Kings car il avait utilisé une canne à la courbure illicite. Sanctionné de deux minutes de pénalités, il avait permis au Canadien de renverser la série et de soulever un 24e trophée. En Suisse, il existait une loi non écrite (une sorte de gentlemen agreement): on ne fait pas mesurer les crosses adverses. Le coach de GE Servette ne s’y est jamais conformé et a brandi cette carte en quelques occasions pour tenter d’effacer un score déficitaire dans les dernières minutes. La scène la plus fameuse: en 2005, année du lock-out de la NHL, il avait soulevé un concert de sifflets et d’injures à Zoug après avoir eu le culot de se servir de cette astuce autorisée par le règlement.

Audacieux

Aux Vernets, le gardien Tobias Stephan a dû s’habituer au coaching agressif de Chris McSorley. Keystone

Lorsqu’il gesticulait derrière le banc des Aigles, Chris McSorley a apporté un vent de fraîcheur dans une corporation souvent animée par un excès de prudence. Son équipe était menée 0-2 à la 19e minute et obtenait un power-play: en quelques occasions, il n’a pas hésité à remplacer son gardien par un sixième joueur de champ. Sa formation se retrouvait dans une situation similaire à cinq minutes du coup de klaxon: rebelote. L’audace n’a pas toujours débouché sur le résultat escompté, mais elle a eu le mérite de démontrer que McSorley était un coach qui voulait davantage la victoire que ses confrères.

Déstabilisateur

Chris McSorley nous l’avait révélé une fois qu’il avait cédé son poste d’entraîneur en chef de GE Servette à Patrick Emond: durant les play-off, il lui était arrivé de déstabiliser ses adversaires avec des astuces qui échappaient au regard du public. Une fois, il avait fait repeindre le vestiaire de ses contradicteurs en rose, histoire de les plonger dans un environnement de conte de fées. Une autre fois, posté dans un vestiaire adjacent, il avait diffusé des berceuses en appuyant sur la touche «max» de l’enceinte. A quelques reprises, sur le tapis entre le glace et le vestiaire de ses contradicteurs, du sable avait été discrètement déposé afin de rendre les lames moins tranchantes.

Innovateur

Chris McSorley a souvent déniché de jeunes pépites sur le marché des transferts, comme Goran Bezina (au centre) et John Gobbi (pull blanc). Keystone

Dans le costume du directeur sportif, avant qu’il ne soit enchaîné à son bureau, Chris McSorley a également révolutionné la gestion du marché de transferts. Son défi: tenter de régater avec les canons de la ligue avec une enveloppe moins épaisse. Sa méthode: quadriller la Suisse et l’Amérique du Nord avec des dépisteurs, dont la mission était de dénicher les cartes cachées. L’histoire a démontré qu’une ribambelle de jeunes, quasi inconnus à leur arrivée aux Vernets, se sont forgés une identité et ont contribué à asseoir GE Servette dans le cercle de outsiders de la grande ligue. Romy, Déruns, Gobbi, Almond, LeCoultre, Wick, Vukovic ou encore Suri ne sont que quelques noms dans la liste.

Roublard

En obtenant Romain Loeffel (photo) contre John Fritsche et Jeremie Kamerzin en 2014, Chris McSorley a joué un sale tour à FR Gottéron. Keystone

Lorsque le téléphone d’un directeur sportif adverse affichait «Chris McSorley», il savait qu’il fallait être méfiant. L’entourloupe n’était jamais loin. Vendeur hors-normes, la légende veut que l’Ontarien ait refourgué une benne de sable à un groupe de Touaregs. Le Canadien a réussi plusieurs coups fumants sur le marché. Le plus célèbre? Echanger Romain Loeffel contre John Fritsche et Jeremie Kamerzin. Pendant que le premier devenait la pierre angulaire de sa défense, les deux autres jouaient des rôles marginaux du côté de Saint-Léonard. On peut également mentionner les fois où il s’est rendu compte que certains de ses joueurs étaient sur le déclin et les a «parqués» chez un rival. Thomas Déruns (Berne) ou John Gobbi (Zurich) sont probablement les deux meilleurs exemples.

Charmeur

Chris McSorley, c’est aussi l’art de charmer, comme ici avec Arno Del Curto. Keystone

Une scène résume à elle seule l’entregent de «CMS». Un confrère suivant quasi exclusivement le football le rencontrait pour la première fois lors d’un repas au pub à côté de la patinoire. Au moment de lui présenter «le boss», ce dernier lui serre la main et lui lance un «Hi! Nice to see you again!» («Salut, ravi de te revoir»). Grand sourire aux lèvres, il l’a traité comme un vieux pote. En deux minutes, le charme avait opéré. Chris McSorley, c’est aussi une capacité innée à se mettre les gens dans la poche.

Pragmatique

Chris McSorley a géré son équipe comme un prof d’école. Des notes, du travail et de la récréation. Keystone

Au moment de parler de hockey sur glace, il ne faisait que rarement dans le sentimentalisme. Ses joueurs étaient régulièrement notés selon plusieurs critères. Chaque match était disséqué et les performances froidement critiquées. Ce système d’évaluation lui a permis de savoir qui lui apportait encore quelque chose et qui devenait superflu. Bien avant l’émergence récente des statistiques dans le hockey sur glace, Chris McSorley avait flairé l’avantage que cela pouvait lui procurer.

Passionné

Chris McSorley n’a jamais perdu sa passion du jeu et de la tactique. Keystone