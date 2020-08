Amour

Chris Pratt présente sa fille sur Instagram

Chris Pratt a dévoilé un cliché de Lyla Maria, tout juste née, sur Instagram. Le bébé et l’heureuse maman, Katherine Schwarzenegger, «vont parfaitement bien».

«Nous sommes plus qu’excités d’annoncer la naissance de notre fille, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Nous ne pourrions pas être plus heureux. La maman et le bébé vont parfaitement bien. Nous sommes bénis. Plein d’amour, Katherine et Chris», ont-ils écrit en légende de la photo.