Chrissy Teigen est ravie de ses nouveaux seins

Youpi!

La top s'est fait retirer ses implants mammaires début juin. Cette semaine, elle a dévoilé le résultat.

Le 21 juin, on avait déjà pu apercevoir un avant-goût. Elle indiquait sur Instragram être en train de soigner ses nénés.

Elle est comblée. Chrissy Teigen s'est fait retirer ses implants mammaires au début du mois de juin et elle a tenu à montrer le résultat à ses 30 millions d'abonnés Instagram.

La douleur post-opératoire a disparu et la top peut se tâter comme elle le souhaite, a-t-elle montré dans un selfie vidéo.

L'épouse de John Legend a dézippé sa robe pour dévoiler son sein gauche. «On s'amuse énormément à la maison, avec des goûters et des préparations de cupcakes. Je me sens bien, ne vous en faites pas pour moi. Et voici mon nouveau sein. Youpi!» peut-on l'entendre dire.